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46 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ

25 Января 2022 08:30
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46 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 1 летальный исход и 46 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 85568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78877.


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