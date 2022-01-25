Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ
25 Января 2022 08:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 1 летальный исход и 46 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеБолее 300 человек вакцинированы вторым компонентом вакцины «Pfizer» Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19 Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 85568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78877.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне
- 70 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- Более 300 человек вакцинированы вторым компонентом вакцины «Pfizer»
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 6610 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 9016 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн