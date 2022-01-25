46 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 1 летальный исход и 46 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 85568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78877.