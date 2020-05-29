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46 человек выздоровели от КВИ

29 Мая 2020 21:30
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46 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 8,

город Алматы - 31,

Жамбылская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5057:

г. Нур-Султан – 1054,

г. Алматы – 1451,

г. Шымкент – 248,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 179,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 294,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 187,

Западно-Казахстанская область – 281,

Карагандинская область – 221,

Костанайская область – 64,

Кызылординская область – 233,

Мангистауская область – 123,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 35,

Туркестанская область – 199.

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