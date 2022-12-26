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46 человек погибли в результате сильных заморозков в Америке

26 Декабря 2022, 14:53
46 человек погибли в результате сильных заморозков в Америке

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Зимний шторм унес жизни 46 человек по всей территории США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Шторм был огромным по масштабам и простирался от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде вдоль мексиканской границы.

По состоянию на воскресенье погибли 46 человек. Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Особенно разрушительна стихия была в районе города Буффало штата Нью-Йорк, где 16 человек погибли от ледяной метели.

По данным американской компании «FlightAward», в воскресенье было отменено более 3,3 тысячи внутренних и международных рейсов, при этом более 11 тысяч рейсов были задержаны.

Снежные бури, ледяной дождь и сильный ветер привели к отключению электроэнергии от штата Мэн до Сиэтла, в результате чего сотни тысяч домов и предприятий лишились электроэнергии. Несмотря на своевременные восстановительные работы, в воскресенье более 60 тысяч человек по всей стране остались без электричества, в том числе почти 34 тысячи в штате Мэн.


Фото: www.nbcnews.com

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