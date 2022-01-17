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46,5 тысячи человек прошли ревакцинацию в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается кампания по вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова на брифинге сообщила, что первый компонент вакцины получили 282 576 человек, или 76% от подлежащего вакцинации контингента. Полный курс вакцинации прошли 260 787 человек.
Вакциной Pfizer привили 7 705 человек, в том числе 5 846 подростков в возрасте 12 лет и старше, 261 беременную женщину на сроке с 16 по 37 недели, 1 598 кормящих мам.
Ревакцинацию прошли 46 518 жителей региона.
«Всем известно, что в Казахстане зарегистрирован омикрон-штамм, который характеризуется высокой заразностью, повышенным риском повторного заражения. В верхних дыхательных путях «омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «дельта». Количество суточной регистрации удваивается за 2-3 дня. Ревакцинация восстанавливает уровень защиты от тяжелых форм госпитализаций и смертей от «омикрона» до 70%», - сказала Т. Горлова.
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