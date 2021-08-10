459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области с начала года зарегистрировано 459 случаев нарушения карантинных требований. Большую часть нарушений совершили жители областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, с начала года мониторинговыми группами проведены рейдовые проверки 12 441 объекта. В результате выявлено 459 фактов нарушения карантинных требований.

«Большая часть случаев зарегистрирована в городе Кызылорде. В частности, члены групп выявили в областном центре 118 нарушений карантинных требований, в Аральском районе - 56, в Казалинском - 66, в Кармакшинском - 60, в Жалагаше - 37, в Сырдарьинском - 44, в Шиелинском - 33, Жанакорганском - 45. По выявленным нарушениям, в соответствии со статьей 425 Кодекса РК об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 335 миллионов тенге», – сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В Кызылординской области система Ashyq введена с 26 апреля 2021 года. На сегодняшний день службой санитарно-эпидемиологического контроля наложены штрафы за нарушение режима изоляции на ряд лиц с «красным» статусом. Такие лица были выявлены при входе в пункты общественного питания, центры обслуживания населения, аэропорт и железнодорожный вокзал.

Департамент санэпидконтроля опубликовал список граждан с «красным» статусом, выявленным с помощью системы Ashyq. Среди них количественно преобладают жители областного центра.