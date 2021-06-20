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    09:43, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    458 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 569 человек. 458 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 20 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 569 человек (–20 339 КВИ+ и 1230 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 211 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии –458 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 91 пациент,

    • на аппарате ИВЛ – 54 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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