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    08:42, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    458 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них:

    в стационарах находится – 6 655 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 458 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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