458 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них:

в стационарах находится – 6 655 пациентов,

на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 458 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.