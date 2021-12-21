458 человек привились от коронавируса за сутки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В модуль «Вакцинация» в регионе вводятся и казахстанцы, получившие вакцину за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области за прошедшие сутки привились 458 человек», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - По состоянию на 21 декабря от коронавируса первый компонент, не включая вакцину «Комирнати» производства Pfizer, получили более 346 тысяч жителей области, что составляет 69,6% из требуемых для создания необходимой иммунной прослойки. Вторым компонентом привилось 328 304 человека».

Продолжается вакцинация людей с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезнью легких. В Павлодарской области, по данным ДСЭК, прошли вакцинацию 63 304 человека, состоящих на учете у врача, соответственно предварительно пройдя обследование и получив одобрение на вакцинацию от COVID в медицинских организациях.

«Также вводятся в модуль «Вакцинация» казахстанцы, получившие вакцину за рубежом. На 21 декабря зарегистрировано 282 человека, прошедших первый этап вакцинации и 253, охваченных вторым этапом», - добавили эпидемиологи.

Напомним, вчера в регионе на границе Казахстана и России запретили въезд в страну гражданину Узбекистана, не предоставившему справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на КВИ.



