4568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 302,

город Алматы - 1169,

город Шымкент - 161,

Акмолинская область - 236,

Актюбинская область - 293,

Алматинская область - 327,

Атырауская область - 176,

Восточно-Казахстанская область - 176,

Жамбылская область - 101,

Западно-Казахстанская область - 112,

Карагандинская область - 504,

Костанайская область - 227,

Кызылординская область - 122,

Мангистауская область - 219,

Павлодарская область - 258,

Северо-Казахстанская область - 87,

Туркестанская область - 98.

Всего в стране выявлено 812999 заболевших.