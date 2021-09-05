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    08:03, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    4568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 302,

    город Алматы - 1169,

    город Шымкент - 161,

    Акмолинская область - 236,

    Актюбинская область - 293,

    Алматинская область - 327,

    Атырауская область - 176,

    Восточно-Казахстанская область - 176,

    Жамбылская область - 101,

    Западно-Казахстанская область - 112,

    Карагандинская область - 504,

    Костанайская область - 227,

    Кызылординская область - 122,

    Мангистауская область - 219,

    Павлодарская область - 258,

    Северо-Казахстанская область - 87,

    Туркестанская область - 98.

    Всего в стране выявлено 812999 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Статистика
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