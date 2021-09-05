08:03, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
4568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 302,
город Алматы - 1169,
город Шымкент - 161,
Акмолинская область - 236,
Актюбинская область - 293,
Алматинская область - 327,
Атырауская область - 176,
Восточно-Казахстанская область - 176,
Жамбылская область - 101,
Западно-Казахстанская область - 112,
Карагандинская область - 504,
Костанайская область - 227,
Кызылординская область - 122,
Мангистауская область - 219,
Павлодарская область - 258,
Северо-Казахстанская область - 87,
Туркестанская область - 98.
Всего в стране выявлено 812999 заболевших.