08:15, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6
4548 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4548 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 452,
город Алматы - 1006,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 246,
Актюбинская область - 548,
Алматинская область - 595,
Атырауская область - 62,
Восточно-Казахстанская область - 257,
Жамбылская область - 54,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 272,
Костанайская область - 163,
Кызылординская область - 115,
Мангистауская область - 235,
Павлодарская область - 257,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 81.
Итого выздоровевших в Казахстане - 775 106.