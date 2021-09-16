4548 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4548 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 452,

город Алматы - 1006,

город Шымкент - 47,

Акмолинская область - 246,

Актюбинская область - 548,

Алматинская область - 595,

Атырауская область - 62,

Восточно-Казахстанская область - 257,

Жамбылская область - 54,

Западно-Казахстанская область - 134,

Карагандинская область - 272,

Костанайская область - 163,

Кызылординская область - 115,

Мангистауская область - 235,

Павлодарская область - 257,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 81.

Итого выздоровевших в Казахстане - 775 106.



