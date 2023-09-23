452 социальных объекта адаптированы для лиц с инвалидностью в Астане

В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в городе Астана проведена адаптация 574 объектов социальной инфраструктуры. При этом из них 452 объекта полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии «Аманат» и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тыс. приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 сентября т.г. адаптировано 10 444 объектов.

В г. Астана за 5 лет предусмотрена адаптация 1290 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. В настоящее время из 778 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 гг., местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 574 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных территориальным Департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН по г. Астана (далее – Департамент), из вышеуказанных объектов подтверждена полная адаптация 452 объектов.

Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

- государственные учреждения – 21 (акиматы всех уровней – 5, управления и отделы местных исполнительных органов – 16);

- объекты здравоохранения – 92 (поликлиники – 25, больницы – 14, медицинские центры – 18, аптеки – 14, клиники – 13, госпитали – 6, стоматологии – 2);

- объекты образования – 253 (школы – 156, детские сады – 67, колледжи – 18, университеты – 8, академия – 1, учебные центры – 2, коррекционный кабинет – 1);

- объекты культуры – 17 (концертные залы – 3, музеи – 2, театры – 7, филармония – 1, библиотеки – 2, центр искусств – 1, дом школьников – 1);

- объекты спорта – 15 (спортивные школы – 5, ледовые дворцы – 3, стадионы – 2, спортивные комплексы – 3, дворцы спорта – 2);

- прочие объекты социальной инфраструктуры – 54 (вокзалы – 2, центры обслуживания населения – 4, центры социальной реабилитации – 5, реабилитационные центры – 4, банки – 5, магазины – 30, аэропорт – 1, медико-социальные учреждения – 3).

122 объекта признаны частично адаптированными, по ним выявлено 868 нарушений требований законодательства по обеспечению доступа: для лиц с нарушением слуха – 215, для лиц с нарушением зрения – 215; для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 214, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 224.

Также до конца 2023 года планируется адаптировать 204 объекта.

Кроме того, в рамках государственного контроля Департаментом проведено 27 внеплановых проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства и др.

По итогам проверок в отношении руководства объектов выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 15 административных штрафов на общую сумму 2,8 млн тенге.

Необходимо подчеркнуть, что при проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.