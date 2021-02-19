451 авиапассажир прибыл в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из России, Турции, Мальдивской Республики, ОАЭ, Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 2 382 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 931 человека, без справок прибыл 451 гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 295 пассажиров, со справками - 978, без справок - 317;

в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 921 пассажир, со справками - 787, без справок - 134;

в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 165 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа за 17 февраля 2021 года, у всех 415 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.