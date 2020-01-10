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450 тысяч тенге – глава департамента в Антикоррупционной службе рассказал о своей зарплате

10 Января 2020 16:02
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450 тысяч тенге – глава департамента в Антикоррупционной службе рассказал о своей зарплате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев рассказал о своей зарплате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Моя заработная плата 450 тысяч тенге. Соответственно, после такого хайпа я все свои совещания начинаю с этого вопроса. Благодарен журналистам за продвижение этой темы», - сказал Данияр Сабирбаев на пресс-конференции в Антикоррупционной службе.

Также он прокомментировал информацию о том, что вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева получила премию в размере 2,5 миллиона тенге в декабре прошлого года.

«Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады, с одной стороны, что Министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать. Что касается уровня ответственности вице-министра, уровня значимости такой должности для организации, думаю, что это вполне нормально. Конечно, наше большое желание, чтобы госслужащие, правоохранительный блок и армия соответствующе финансировались и оплачивались», - отметил спикер.

Д. Сабирбаев также признался в своем желании, чтобы госслужащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах.

«Потому что достойная заработная плата - один из базисов противодействия коррупции. Почему вы считаете, что госслужащие должны получать меньше? Думаю, если она получила отпускные, премию и все это вложить в три миллиона... Но если разложить, что в эти три миллиона входит? Может быть, она получила премию и отпускные за три года», - объяснил представитель Антикоррупционной службы.



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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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