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450 млн тенге перечислил в общественный фонд «Қазақстан халқына» транспортно-логистический центр из Алматинской области

7 Февраля 2022 15:00
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450 млн тенге перечислил в общественный фонд «Қазақстан халқына» транспортно-логистический центр из Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 450 млн тенге перевел в Фонд «Қазақстан халқына» транспортно-логистический центр из Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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ТОО «EUROTRANSIT NUR ZHOLY», расположенный в Панфиловском районе Алматинской области, внес в фонд 450 млн тенге.

Основной деятельностью предприятия является складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна. Проект реализован на базе государственно-частного партнерства, общая площадь составляет 25 гектаров.

Состоит ТОО из трех сегментов: таможенно-складского, экспедиционно-логистического и услуг инфраструктуры, которые позволяют в разы увеличить объемы товарообмена, пропускную способность и транспортно-логистический потенциал страны.

2 февраля еще 6 крупных компаний вместе с «EUROTRANSIT NUR ZHOLY» пополнили счет Фонда «Қазақстан халқына» на 2,4 млрд тенге. А 3 февраля на благо Казахстана от бизнесменов и предприятий в фонд поступило 1,2 млрд тенге. Список вкладчиков на постоянной основе публикуется на сайте фонда.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

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#Алматинская область   #Благотворительность   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Гульзат Сахова

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