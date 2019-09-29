450 девушек преодолели 7 км на Женском забеге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 сентября в парке КЦДС «Атакент» прошел ежегодный Женский забег. В соревновании приняли участие около 450 участниц, передает МИА «Казинформ».

Впервые на старт Женского забега вышли юные спортсменки в возрасте 10 - 14 лет. Победительницей стала Рима Гранкина, преодолевшая 3 км с результатом 11 минут 24 секунды.





Участницы основной дистанции пробежали 7 км по парку. Быстрее всех на финише оказались: 1 место – Татьяна Нерознак (0:26:31), 2 место – Дана Гусарова (0:27:58), 3 место – Екатерина Шатная (0:30:24).

В возрастных категориях также прошло награждение спортсменок. Первыми стали: Полина Репина - среди участниц 15-29 лет; Светлана Алехина - 30-39 лет; Альмира Кусаинова - 40-49 лет; Занфира Чернухина - в 50+ лет.





Все девушки, преодолевшие свои дистанции, на финише получили медали за участие.

« Я бегаю с 2017 года. Сейчас я активно готовлюсь к предстоящему Алматинскому полумарафону – впервые побегу 21 км. В Женском забеге я участвую уже во второй раз. Моя цель - не личный рекорд и не первенство. Для меня забег – это нечто другое, то, что дает новый заряд на жизнь. Женский забег нравится мне, в первую очередь, атмосферой сестринства, а красота самого мероприятия, вдохновляет на новые достижения», - рассказывает о своих впечатлениях участница мероприятия Камилла Сейсебаева.

Женский забег, помимо преодоления дистанции, также отличился яркими нарядами участниц. Каждый год на мероприятии отмечаются самые креативные костюмы.

Основным цветом в детской дистанции стал желтый, на дистанции 7 км - белый. В ярко-розовом, летящей походкой, прошлись девушки скандинавской ходьбы, которая с каждым годом набирает популярность по всему миру. Пешая прогулка с палками полюбилась не только пожилым, молодежь активно интересуется этим видом спорта. К примеру, на старт Женского забега вышли около 30 любительниц скандинавской ходьбы.

« Уже больше года увлекаюсь скандинавской ходьбой, - делится своей историей неоднократная участница соревнований «Алматы марафона» Оксана Ким. - К этому виду спорта я пришла благодаря мужу. Он больше двух лет активно увлекается бегом и участвует в марафонах. До стартов мужа , я не увлекалась никаким видом спорта, но после того, как я ощутила атмосферу беговых мероприятий как болельщик, мне захотелось самой принять участие. Но начать сразу же бегать для меня было сложно. Скандинавская ходьба стала лучшим альтернативным вариантом. У нас и дочь участвует на детских стартах «Алматы марафона». Это наше общее семейное увлечение».

Все результаты уже доступны на сайте «Алматы марафон».

Следующим большим стартом станет Алматинский полумарафон, который пройдет 13 октября, где соберутся порядка 5000 участников.



