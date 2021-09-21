45 учителей заболели коронавирусом в Павлодарской области
«С начала учебного года на 21 сентября по области среди школьников зарегистрировано 249 случаев КВИ. На карантин переведено 245 классов в 100 школах области, из них в Павлодаре 125 классов в 42 школах, в Экибастузе – 53 класса в 23 школах, в Аксу – 24 класса в 10 школах», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Остальные заболевшие дети находятся в районах Аккулы (2 класса в 2 школах), в Щербактинском (4 класса в 2 школах), в районе Теренколь (1 класс в 1 школе), в Железинском (7 классов в 3 школах), в Иртышском (7 классов в 3 школах), в Павлодарском (10 классов в 6 школах), в Баянаульском (2 класса в 2 школах), в Майском (5 классов в школах), Успенском районе (4 класса в 1 школе) и Актогайском районах (1 класс в 1 школе), добавили в ДСЭК.
«Также имеются случаи заболевания КВИ среди учителей. По Павлодарской области зарегистрировано 45 случаев, в том числе, в Павлодаре 21, Экибастузе – 4, Аксу – 2, остальные – в сельских школах области. Из них привиты первым компонентом трое и не привиты по медпоказаниям шесть учителей», - дополнили эпидемиологи.