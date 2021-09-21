45 учителей заболели коронавирусом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с начала учебного года среди школьников выявили 249 случаев заболевания коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала учебного года на 21 сентября по области среди школьников зарегистрировано 249 случаев КВИ. На карантин переведено 245 классов в 100 школах области, из них в Павлодаре 125 классов в 42 школах, в Экибастузе – 53 класса в 23 школах, в Аксу – 24 класса в 10 школах», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Остальные заболевшие дети находятся в районах Аккулы (2 класса в 2 школах), в Щербактинском (4 класса в 2 школах), в районе Теренколь (1 класс в 1 школе), в Железинском (7 классов в 3 школах), в Иртышском (7 классов в 3 школах), в Павлодарском (10 классов в 6 школах), в Баянаульском (2 класса в 2 школах), в Майском (5 классов в школах), Успенском районе (4 класса в 1 школе) и Актогайском районах (1 класс в 1 школе), добавили в ДСЭК.

«Также имеются случаи заболевания КВИ среди учителей. По Павлодарской области зарегистрировано 45 случаев, в том числе, в Павлодаре 21, Экибастузе – 4, Аксу – 2, остальные – в сельских школах области. Из них привиты первым компонентом трое и не привиты по медпоказаниям шесть учителей», - дополнили эпидемиологи.