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    45 тысяч волонтеров планируют набрать на Олимпиаду в Париже

    23 Марта 2023, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Олимпийских игр в Париже создали специальную платформу и ищут 45 000 волонтеров из других стран для работы на мероприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Игр.

    Волонтеры должны быть старше 18 лет, знать английский или французский языки и быть на связи 10 дней во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

    Также планируется набрать в качестве волонтеров 3000 человек с инвалидностью.

    Подать заявку волонтерам можно на официальной платформе сайта Олимпийских игр.

    Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Олимпиада Франция Волонтёрство Европа Мировые новости
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