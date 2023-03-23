45 тысяч волонтеров планируют набрать на Олимпиаду в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Олимпийских игр в Париже создали специальную платформу и ищут 45 000 волонтеров из других стран для работы на мероприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Игр.

Волонтеры должны быть старше 18 лет, знать английский или французский языки и быть на связи 10 дней во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

Также планируется набрать в качестве волонтеров 3000 человек с инвалидностью.

Подать заявку волонтерам можно на официальной платформе сайта Олимпийских игр.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.