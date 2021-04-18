45 тысяч инструкций к лекарствам перевели на казахский язык за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перевод инструкций по медицинскому применению лекарственных средств и медицинских изделий – важный источник информации о лекарственном препарате для потребителя. За прошлый год Национальным центром экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) переведено на государственный язык и проверено на аутентичность более 100 тысяч страниц, что на 23% больше в сравнении с предыдущим годом. Из них около 45 тысяч – переводы инструкций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦЭЛС.

Известно, что в Казахстане каждое лекарственное средство должно иметь подробное описание на русском и казахском языках, так как это важный документ, через который пациент получает необходимую информацию о препарате: состав, форма выпуска, показания, противопоказания, режим дозирования, взаимодействие с другими лекарствами и др.

«Инструкция к лекарству является для пациента гарантией того, что при правильном приеме препарат обеспечит лечебный эффект и предостережет его от нежелательных последствий для здоровья и жизни. Поэтому для того, чтобы текст инструкции был понятен не только для медицинского работника, но и каждого пациента, перевод его должен быть очень качественным. Ведь в случае ошибки в аннотациях к препаратам может пострадать огромное количество пациентов, а это, в свою очередь, вопрос национальной безопасности», – отмечает заместитель директора по лекарственным средствам НЦЭЛС Баян Молдахметова.

Напомним, что содержание инструкции к лекарственным препаратам может меняться в процессе медицинского применения самого препарата. Так, лекарственные средства, зарегистрированные в стране, на протяжении всего жизненного цикла подвергаются мониторингу безопасности. В случае выявления нежелательных реакций или терапевтического эффекта при взаимодействии с другими препаратами, не указанных ранее в инструкции, должны вноситься изменения в действующие инструкции для своевременной актуализации.

Отметим, что Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий является единственной в стране организацией, которая в рамках экспертизы выполняет функции по переводу инструкций по медицинскому применению лекарств и медизделий, поступающих на казахстанский рынок, на государственный язык, по проверке аутентичности переводов инструкций, макетов упаковок, этикеток, стикеров, рекламных материалов, которые регламентированы законодательством.