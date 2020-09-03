45 тысяч граждан в ЗКО зарегистрировались в базе мобильных граждан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы получать государственные услуги при помощи мобильных устройств, каждый гражданин должен пройти регистрацию в базе мобильных граждан. На сегодняшний день 45 тысяч пользователей мобильной связи в ЗКО воспользовались этой услугой, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

База мобильных граждан (БМГ) – это канал предоставления государственных услуг населению посредством мобильных устройств. Зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно в личном кабинете портала электронного правительства egov.kz или с помощью виртуального ассистента egov.kz.

В настоящее время в базе мобильных граждан по Казахстану зарегистрированы уже 9,4 млн опытных пользователей, которые получают госуслуги при помощи мобильных устройств. По ЗКО в БМГ значатся 45 тысяч человек.

По информации пресс-службы Западно-Казахстанского филиала госкорпорации «Правительство для граждан», для непрерывной регистрации в БМГ во время пандемии коронавируса 70 работников филиала были переквалифицированы в видеооператоров. В настоящее время они оказывают консультации по видеозвонку.

«В настоящее время в Call-центре 1414 работают 70 специалистов, которые в онлайн режиме регистрируют граждан в базе мобильных граждан. За время карантина, с марта наши работники удаленно зарегистрировали в БМГ свыше 45 тысяч человек. Теперь все западноказахстанцы, зарегистрированные в БМГ, могут самостоятельно при помощи мобильных устройств и портала egov.kz получать электронные госуслуги», - сказала PR-менеджер Западно-Казахстанского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Магзура Нурмуханбетова.

Напомним, регистрация в базе мобильных граждан позволяет казахстанцам получать государственные услуги через мобильное приложение eGovMobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, получать проактивные услуги, включающие в себя комплекс услуг, sms-уведомления о готовности документов, об истечении срока действия ЭЦП и т.д. Также граждане, зарегистрированные в БМГ, могут воспользоваться сервисом получения справок третьими лицами, т.е. у них нет необходимости получать справки самостоятельно, им достаточно лишь подтвердить получение электронной справки на свое имя.

Проверить наличие регистрации в базе мобильных граждан можно на портале электронного правительства egov.kz в разделе «Сервисы».



