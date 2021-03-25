45 тысяч беженцев остались без крова после пожара в лагере в Бангладеш

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате масштабного пожара, повредившего и разрушившего тысячи построек в лагере беженцев в Кокс-Базаре, Бангладеш, 45 тысяч переселенцев-рохинджа остались без крова. Огонь также уничтожил самую крупную клинику на территории лагеря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Точное число погибших пока неизвестно. По предварительным данным, пожар унес жизни 15 человек, о судьбе 400 человек ничего не известно, 560 жителей лагеря получили ожоги и травмы.

В Кокс-Базар направили несколько машин скорой помощи и мобильных клиник для оказания помощи пострадавшим. С беженцами также работают психологи.

Сотрудники гуманитарных организаций оказывают помощь переселенцам, лишившимся пожитков и оставшимся без крыши над головой. В лагерь уже доставили 3 тысячи одеял, 14,5 тысяч ламп, работающих на солнечных батареях, 11,5 тысяч москитных сеток, а также тысячи литров питьевой воды.

На данный момент причина пожара не установлена, ведется расследование.

Лагерь в Кокс-Базаре – самое большое в мире поселение беженцев. Там нашли приют 870 тысяч представителей народности рохинджа. Большинство из них – около 720 тысяч человек – прибыли в лагерь в 2017 году, спасаясь от насилия в соседней Мьянме.