45 тысяч беженцев остались без крова после пожара в лагере в Бангладеш
Точное число погибших пока неизвестно. По предварительным данным, пожар унес жизни 15 человек, о судьбе 400 человек ничего не известно, 560 жителей лагеря получили ожоги и травмы.
В Кокс-Базар направили несколько машин скорой помощи и мобильных клиник для оказания помощи пострадавшим. С беженцами также работают психологи.
Сотрудники гуманитарных организаций оказывают помощь переселенцам, лишившимся пожитков и оставшимся без крыши над головой. В лагерь уже доставили 3 тысячи одеял, 14,5 тысяч ламп, работающих на солнечных батареях, 11,5 тысяч москитных сеток, а также тысячи литров питьевой воды.
На данный момент причина пожара не установлена, ведется расследование.
Лагерь в Кокс-Базаре – самое большое в мире поселение беженцев. Там нашли приют 870 тысяч представителей народности рохинджа. Большинство из них – около 720 тысяч человек – прибыли в лагерь в 2017 году, спасаясь от насилия в соседней Мьянме.