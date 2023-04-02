45 свертков с наркотиками изъяли у жителя Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Общий вес изъятого наркотика составил 21,19 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Подозреваемого задержали в ходе мероприятий в одном из микрорайонов Талдыкоргана. При личном досмотре у 18-летнего молодого человека обнаружили 45 свертков α-PVP-пирролидиновалерофенона, относящегося к виду синтетических наркотиков.

«Общий вес изъятого составил 21,19 грамм, что является особо крупным размером. С начала года из незаконного оборота удалось изъять около 2,5 кг синтетических наркотиков», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жетысуской области Мурат Жумабаев.

Расследование проводится по части 4 статьи 296 УК РК.

Ранее более 100 килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже у 40-летнего жителя Актобе.