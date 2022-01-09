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45 сотрудников полиции получили телесные повреждения в ходе беспорядков в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Января 2022, 11:15
45 сотрудников полиции получили телесные повреждения в ходе беспорядков в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 45 сотрудников полиции получили телесные повреждения в ходе беспорядков в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со сложившейся ситуацией в городе Шымкенте в целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан, сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Кроме того, были задействованы солдаты Национальной гвардии и Министерства обороны, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. К ним на помощь пришли около тысячи жителей города. Выражаю огромную благодарность гражданам, оказавшим поддержку в этот период», - сказал начальник департамента полиции Шымкента.

По информации ведомства, в ходе несения службы 45 сотрудников получили различные телесные повреждения. Из них два сотрудника с тяжелыми ранениями находились в реанимационном отделении больницы и сейчас переведены в палаты специального наблюдения.

«Несмотря на полученные травмы, все эти сотрудники по собственному желанию вновь приступили к своей службе для обеспечения спокойствия жителей. Раненым полицейским на месте службы оказывается медицинская помощь. В настоящее время ситуация в городе Шымкент стабильная. Территория города полностью находится на контроле сотрудников правоохранительных органов, проводятся мероприятия по недопущению правонарушений. Выражаю доверие и призываю жителей города строго соблюдать требования комендантского часа», - обратился к горожанам Ералы Жумаханбетов.

Шымкент   ЧП-2022  
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