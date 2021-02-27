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    23:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    45 семей получили ключи от квартир в пристоличном районе Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в ракурсе особого внимания находится задача по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Сегодня в преддверии Дня благодарности в селе Косшы пристоличного района 45 семей получили ключи от квартир. В числе обладателей квартир – дети-сироты, лица с инвалидностью и представители социально уязвимых слоев населения.

    Новый 45-квартирный дом, расположенный в самом центре поселка, построен по государственной программе «Нурлы жер». В шаговой доступности находятся все социально необходимые объекты.

    Аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, поздравил новоселов.

    «Жилищный вопрос – один из самых важных для населения. Отрадно что к 30-летнему юбилею Независимости нашей страны мы подходим с такими результатами по обеспечению жильем населения», - отметил руководитель.

    Многодетная мать Гульжахан Сериковна получила ключи от трехкомнатной квартиры.

    «Моей радости нет предела. У детей будет своя отдельная комната. Отдельное спасибо нашим строителям!», - поблагодарила жительница села.

    Ключи от 9 квартир вручили детям - сиротам, ключи от 6 квартир - людям с ограниченными возможностями, и ключи от 30 квартир – малообеспеченным и многодетным семьям.

    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Жилье Общество Нурлы жер Акмолинская область
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