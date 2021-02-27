45 семей получили ключи от квартир в пристоличном районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в ракурсе особого внимания находится задача по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Сегодня в преддверии Дня благодарности в селе Косшы пристоличного района 45 семей получили ключи от квартир. В числе обладателей квартир – дети-сироты, лица с инвалидностью и представители социально уязвимых слоев населения.

Новый 45-квартирный дом, расположенный в самом центре поселка, построен по государственной программе «Нурлы жер». В шаговой доступности находятся все социально необходимые объекты.

Аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, поздравил новоселов.

«Жилищный вопрос – один из самых важных для населения. Отрадно что к 30-летнему юбилею Независимости нашей страны мы подходим с такими результатами по обеспечению жильем населения», - отметил руководитель.

Многодетная мать Гульжахан Сериковна получила ключи от трехкомнатной квартиры.

«Моей радости нет предела. У детей будет своя отдельная комната. Отдельное спасибо нашим строителям!», - поблагодарила жительница села.

Ключи от 9 квартир вручили детям - сиротам, ключи от 6 квартир - людям с ограниченными возможностями, и ключи от 30 квартир – малообеспеченным и многодетным семьям.