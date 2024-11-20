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    19:41, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    45 сел упразднят в Северо-Казахстанской области

    45 сел, численность населения которых менее 50 человек, планируют упразднить в Северо-Казахстанской области. Соответствующее постановление акимата и решение маслихата СКО опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Село, Карагандинская область
    Фото: Kazinform

    В частности, планируется упразднить следующие административно-территориальные единицы СКО:

    • село Лесные Поляны Полтавского сельского округа Аккайынского района;
    • село Сенное Власовского сельского округа Аккайынского района;
    • село Ульги Ивановского сельского округа Аккайынского района;
    • село Калиновка Амангельдинского сельского округа Есильского района;
    • село Славянка Заградовского сельского округа Есильского района;
    • село Алка Заречного сельского округа Есильского района, включив в состав села Караагаш Заречного сельского округа Есильского района;
    • село Гурьяновка Заречного сельского округа Есильского района, включив в состав села Чириковка Заречного сельского округа Есильского района;
    • село Жекеколь Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;
    • село Оседлое Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;
    • село Тамамбай Бескудуского сельского округа Есильского района, включив в состав села Бескудук Бескудукского сельского округа Есильского района;
    • село Новоузенка Корнеевского сельского округа Есильского района, включив в состав села Леонидовка Корнеевского сельского округа Есильского района;
    • село Суатколь Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;
    • село Амангельды Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;
    • село Рождественка Мирного сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Мирное Мирного сельского округа Жамбылского района;
    • село Богдановка Благовещенского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Благовещенка Благовещенского сельского округа Жамбылского района;
    • село Орталык Троицкого сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Троицкое Троицкого сельского округа Жамбылского района;
    • село Ястребинка Пресноредутского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Пресноредуть Пресноредутского сельского округа Жамбылского района;
    • село Камышлово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Конюхово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева;
    • село Изобильное Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева в состав села Возвышенка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;
    • село Алуа Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Александровка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;
    • село Екатериновка Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Бастомар Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева;
    • село Сейфолла Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Таманское Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева;
    • село Мичурино сельского округа Аққайын района Магжана Жумабаева, включив в состав села Хлебороб сельского округа Аққайың района Магжана Жумабаева;
    • село Исаковка Виноградовского сельского округа Кызылжарского района, включив в состав села Сумное Виноградовского сельского округа Кызылжарского района;
    • село Краснопёровка Бугровского сельского округа Кызылжарского района;
    • село Сливное Беловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Чистое Беловского сельского округа Мамлютского района;
    • село Катанай Новомихайловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Новомихайловка Новомихайловского сельского округа Мамлютского района;
    • село Красный Октябрь Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;
      остановочный пункт 2591 км Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;
    • село Новоукраинка Становского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Афонькино Становского сельского округа Мамлютского района;
    • село Куйган Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Чернозубовка Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова;
    • село Узынколь Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Червонное Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова;
    • село Восточное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Мирное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Трудовое Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Глубокое Краснополянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Черниговка Краснополянского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Комсомольское Рощинского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Рощинское Рощинского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Тениз Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Чермошнянка Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района;
    • село Приозерное Акжанского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Акжан Акжанского сельского округа Тимирязевского района;
    • село Северное Докучаевского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Докучаево Докучаевского сельского округа Тимирязевского района;
    • село Жумысшы Бидайыкского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Ондирис Бидайыкского сельского округа Уалихановского района;
    • село Карамырза Коктерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;
    • село Малкара Каратерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;
    • село Куртай Юбилейного сельского округа района Шал акына, включив в состав села Узынжар Юбилейного сельского округа района Шал акына;
    • село Тельманово Юбилейного сельского округа района Шал акына.

    Документ находится на публичном обсуждении до 27 ноября.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Село СКО Акимат
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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