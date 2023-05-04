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45 рыбаков оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 14:00
45 рыбаков оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства в ЗКО Фото: polisia.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 45 рыбаков оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Западно-Казахстанской области проводится широкомасштабная рыбоохранная акция, направленная на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи, оборота рыбы и рыбной продукции.

В ходе проведения ОПМ «Бекіре-2023» были привлечены к административной ответственности по ст. 383 КоАП РК за нарушение правил рыболовства 45 человек, общая сумма штрафов составила свыше 770 тысяч тенге.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений по ст. 335 ч. 1 УК РК начато 8 досудебных расследований. Проводятся следственные мероприятия. «Возле Битикского водохранилища была проверена автомашина Toyota RAV 4 под управлением 76-летнего жителя Уральска, который перевозил рыбу частиковых пород без соответствующих документов. Сотрудниками полиции изъята резиновая лодка и 8 мешков рыбы. Недалеко от села Шабдаршаб Акжаикского района на реке Урал по подозрению в незаконной ловле рыбы были задержаны граждане 34 и 35 лет. У мужчин изъяли три рыболовные снасти, деревянную лодку, четырнадцать мешков рыбы частиковых пород», - сообщили в ДП региона.


Западно-Казахстанская область   Экология   МВД РК   Животные   Браконьерство  
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