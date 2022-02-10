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45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО

10 Февраля 2022 20:51
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45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО 45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами проводятся комплексные мероприятия, направленные на снижение и профилактику аварийности, реконструкции дорог региона.

В этом году специалистами дорожного надзора административной полиции проведено более 400 обследований дорог, по результатам которых 45 руководителей дорожных служб, допустивших нарушения по их содержанию, привлечены к административной ответственности. В этом списке есть акимы городов, сельских округов, руководители и специалисты отделов ЖКХ, представители квазигосударственного сектора и юридические лица подрядных организаций.

Главной задачей органов внутренних дел является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, повышение внимания и концентрации водителей на опасных участках дорог. В этих целях по предложениям департамента полиции запланировано проведение работ по установке и модернизации шести светофорных объектов в городах Усть-Каменогорск и Семей, в этих же городах продолжатся работы по строительству более 30 правоповоротных съездов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали для разгрузки и увеличения пропускной способности на 51 перекрестке населенных пунктов.

Средний ремонт покрытия проезжей части предстоит выполнить на 230 км автомобильных дорог республиканского и местного значения. В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», инвестиционных проектов продолжаются работы по реконструкции 842 км дорог республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» и «Омск – Майкапчагай». Аналогичные мероприятия по расширению семи наиболее загруженных улиц планируется провести в областном центе и городе Семее.

В полиции отметили, что применение современных средств организации дорожного движения, замена знаков, ремонт покрытия автодорог запланированы во всех городах и районах области. Работа по контролю за безопасным состоянием улично-дорожной сети находится на постоянном контроле полицейских региона.



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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #Безопасность   #МВД РК   #Дороги  
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