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    14:37, 31 Август 2021 | GMT +6

    45 работодателей наказаны за нарушение миграционного законодательства в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 45 работодателей наказаны за нарушение миграционного законодательства в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «С начала года в Павлодарскую область прибыло более 6,5 тысяч иностранных граждан. Полицейскими на постоянной основе проводятся целевые отработки и рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан. В результате за различные нарушения к ответственности привлечены 3962 нарушителя, в том числе 682 иностранца. За пределы страны по решению суда выдворено 52 иностранных гражданина», – сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

    В полиции отметили, что за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 45 работодателей. Всего наложено штрафов на сумму более 66 миллионов тенге.



    Теги:
    МВД РК Закон и право мигранты Павлодарская область
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