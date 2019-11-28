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45 пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Жамбылской области

28 Ноября 2019 09:57
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45 пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Кордайском районе Жамбылской области 27 ноября на 240 километре автодороги «Алматы-Ташкент» из-за технической неисправности сломался автобус, следовавший по маршруту Шымкент-Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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В салоне находились 45 человек, в том числе 5 детей. Все граждане Казахстана. Оперативно прибывшие спасатели и полицейские эвакуировали на автовокзал села Кордай 26 пассажиров, в том числе 5 детей. Затем на микроавтобусе они убыли в г.Алматы. Остальные 19 пассажиров отказавшись от эвакуации убыли на попутном автотранспорте.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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