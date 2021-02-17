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    21:08, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    45 пьяных водителей задержаны в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения за три дня задержаны в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ночное время водитель автомашины «ВАЗ 2115» в состоянии опьянения на улице Ташенова под мостом, не справившись с рулевым управлением допустил наезд на бордюр и опору уличного освещения. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст.608 ч.3 КРКобАП. Автомашина помещена на коммунальную стоянку. Пьяный водитель взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП на 20 суток. Ему грозит лишение водительского удостоверения сроком на 7 лет.

    Среди любителей выпить за рулем оказались две автоледи, которых задержали в ходе ОПМ. Так, стражами порядка на улицах ночного города задержаны 23-х и 39-летние автоледи в подпитии. В отношении нарушительниц возбуждено административное производство по статье 608 ч.1 КРКобАП, водители водворены в изолятор временного содержания сроком на 15 суток. Автомашины помещены на коммунальную стоянку.

    Департамент полиции напоминает водителям об опасности вождения в состоянии опьянения. О фактах нетрезвого вождения можно сообщить по телефону 102.


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