45 новых школ построили в Кызылорде за 5 лет

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет в Кызылорде построено 5 новых школ. В результате полностью решен вопрос аварийных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная информация прозвучала в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя. С приветственным словом в адрес работников сферы образования обратился заместитель акима области Руслан Рустемов. Он поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил достижения региона в области образования

«Мы уделяем особое внимание сфере образования. Доказательством этому является то, что в последние годы значительная часть средств из бюджета выделяется на социальную сферу, в том числе на сферу образования. В этом году 60% бюджета региона затрачено на социальную сферу. По поручению Главы государства в нашем регионе решен вопрос трехсменного обучения, нет аварийных школ, 3-6 летние дети на 100% обеспечены детскими садами. Благодаря квалифицированным и опытным преподавателям талантливые ученики являются победителями международных олимпиад и конкурсов научных проектов. 97% всех выпускников этого года поступили в высшие и специализированные учебные заведения», - сказал заместитель акима области.

За профессионализм ряд учителей региона были награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Казахстан нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин» и «Почетный работник образования», благодарственными письмами акима области.

Также победителям конкурса видеороликов на тему «Ұстазым, өтермін бір өзіңе басымды иіп...» школе №13 из Аральского района, школе №93 из Казалинского района и школе №222 Кызылорды вручены ноутбуки.

В регионе в 2018-2019 учебном году в 293-х школах работают 20 466 учителей. В школах учится 153 541 ученик.

По сообщению пресс-службы акима области, в новом учебном году в Казалинском и Жанакорганском районах сданы в эксплуатацию новые школы на 300 посадочных мест. Кроме того, до конца года в Аральске и Кызылорде построят школы на 300 и 600 мест соответственно.

За 5 лет в области построено 45 школ, в том числе 37 из них построены на месте аварийных школ. На сегодняшний день в средних школах региона проведен широкополосный интернет, школы подключены к электронной системе «Күнделік».

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сания Кутбанова