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45 новых объектов промышленности запустили в Алматинской области в 2021 году

3 Февраля 2022 22:09
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45 новых объектов промышленности запустили в Алматинской области в 2021 году

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об итогах социально-экономического развития Алматинской области в ходе брифинга на информационной площадке «Jetisy медиа» подробно рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области Жомарт Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в 2021 году расходы бюджета составили 805,5 млрд тенге и исполнены на 98,3%. Во всех отраслях экономики создано более 54 000 рабочих мест.

«В Алматинской области введено 45 новых объектов промышленности, расширено 24 действующих предприятия, создано дополнительно 1758 рабочих мест. В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в эксплуатацию введено пять объектов на сумму 18,7 млрд тенге, среди них завод по производству литровых безалкогольных напитков», - рассказал Ж. Амирханов.

Для поддержки агропромышленного комплекса в прошлом году в регионе было выделено 53,1 млрд тенге, в том числе субсидии - 47 млрд тенге, господдержкой охвачено около 20 тысяч субъектов агропромышленного комплекса.

Как отметил Жомарт Амирханов, объем оказанных туристско-оздоровительных услуг также увеличился в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2020 года.

«Известно, что в условиях карантинных ограничений многие казахстанцы предпочли внутренний туризм. Так, по итогам летнего сезона побережье озер Алаколь, Балхаш и Капшагай посетили 1,7 млн человек. Хочется отметить, что для развития побережья озера Алаколь продолжаются работы по строительству системы водоснабжения, канализации и ограждающей дамбы, также ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома города Ушарал», - рассказал спикер.

На данный момент активно ведутся работы в рамках плана Алматинского горного кластера - одно из приоритетных направлений государственной программы развития туристской отрасли Казахстана на 2019-2025 годы.

«В этом контексте утверждены дорожные карты развития горнолыжных курортов Oi-Qaraqai Lesnaya Skazka и «Акбулак» в Талгаре. В их рамках из местного бюджета выделено 119,3 млн тенге», - резюмировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области Жомарт Амирханов.


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#Алматинская область   #Туризм   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Гульзат Сахова

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