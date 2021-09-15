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    18:33, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    45 несовершеннолетних доставили в полицию Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -На территории столицы в период с 13 по 19 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В рамках ОПМ сотрудниками ювенальной полиции проводятся локально-рейдовые отработки в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения их нахождения без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома.

    Стражами порядка проверяются дворы, парки, скверы и другие места концентрации молодежи и несовершеннолетних с целью выявления антиобщественных действий.

    Так, полицейскими выявлены более 40 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без законных представителей.

    По словам начальника управления местной полицейской службы ДП г. Нур-Султана Армана Айтмагамбетова, полицейскими за сутки доставлены в управление полиции 45 несовершеннолетних, шестеро помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проверены по месту жительства около 30 несовершеннолетних, а также шестеро родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав несовершеннолетних и т.д.

    В ходе рейда проверены объекты на предмет выявления фактов нарушений прав детей с проведением профилактических бесед по разъяснению норм административного и уголовного законодательства.

    Стражи порядка напоминают, что родители и владельцы заведений несут административную ответственность за нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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