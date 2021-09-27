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    14:14, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    45 неосвоенных земельных участков выявили в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты отдела земельных отношений провели ревизию земельных участков, предоставленных в период с 2016-го по 2019-й годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, выявили 45 земельных участков, неосвоенных в установленные законодательством сроки. Из них 15 - на подготовленных площадках с подведенной инфраструктурой и 30 - с отсутствующей инфраструктурой. По всем принимают меры по прекращению прав на пользование.

    «Следует тщательно изучить ситуацию с предоставленными участками. В случае, если нет освоения в течение трех лет, необходимо забирать без права продления для передачи другим горожанам», - сказал на заседании акимата глава города Булат Жумабеков.

    Обсудили на заседании реализацию частных жилых домов в поселке «Солнечный-2» и проект застройки на 2022-й год. Жилье в микрорайоне строят по программе «Нұрлы жер». Из 72-х домов продали 40 через Жилстройсбербанк, по 30-ти - есть договоры с покупателями, два дома предоставили горожанам взамен тех, что изъяли под государственные нужды.

    Напомним, в Петропавловске сносят дома в частном секторе под строительство социальных объектов и многоэтажек. До конца в планах местной власти снести еще 300 домов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат
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