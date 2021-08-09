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45 нарушителей карантина выявили в Нур-Султане за три дня

9 Августа 2021 14:49
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45 нарушителей карантина выявили в Нур-Султане за три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном режиме, круглосуточно проверяя объекты предпринимательства города на предмет соблюдения карантина. Ежедневно выявляются десятки фактов нарушения ограничительных мер. Как правило, в выходные дни их число растет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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За прошедшие сутки, 8 августа в Нур-Султане карантин нарушили 11 объектов предпринимательства. В районе Алматы мониторинговые группы выявили несоблюдение режима карантина в кафе «Киш Миш», ночном клубе «ЧБД», барах «Панаехали» и «Сова».

Установленный для заведений общепита график работы не соблюдали на объектах быстрого питания «Lavash Food» и «Bobber Bri», а также в ресторане «Pavilion», расположенных в Есильском районе. К тому же персонал и посетители не соблюдали масочный режим.

В список нарушителей карантина района Сарыарка попали ресторан «El plaza», кафе «Карима», бар «Kega mucic bar».

Также ограничительные меры не соблюдались в ресторане «Xalva», расположенном в Байконырском районе.

Таким образом, за три дня с 6 по 8 августа в Нур-Султане 45 заведений нарушили карантинные ограничения.

Напомним, в выходные дни объектам общепита запрещено принимать посетителей. Несмотря на это, некоторые кафе и рестораны работали за закрытыми дверями и проводили тои.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют от 1200 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей.


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