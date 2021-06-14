45 нарушений прав предпринимателей пресекли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры пресекли нарушения прав предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, с начала года удалось защитить права 84 субъектов бизнеса. В рамках работы мобильных групп пресечено 45 нарушений прав предпринимателей.

«Выявлены три проверки, которые проведены органами государственных доходов в нарушение требований Указа Президента РК по вопросу наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и постановки на регистрационный учет в налоговых органах. Внесены акты надзора, к различным видам ответственности привлечены 9 должностных лиц», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном органе напомнили об объявленном Главой государстве моратории на проверки малого бизнеса.

«Защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры», - добавили в пресс-службе.