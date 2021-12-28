Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    45 многоэтажных домов сдадут в Костанае в следующем году

    28 Декабря 2021, 20:39

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костаная Кайрат Ахметов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал о том, как в областном центре решается вопрос улучшения жилищных условий горожан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации акима города, по итогам текущего года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 320 тысяч квадратных метров жилья.

    «На долю Костаная приходится 68,2% областного объема ввода жилья. Всего в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» на строительство жилья и инженерных коммуникаций бюджетом предусмотрено 15 млрд. тенге. Объем строительных работ по итогам года, по нашим данным, составит порядка 59 млрд. тенге с ростом 17,1%», - добавил Кайрат Ахметов.

    Он напомнил, что сейчас в Костанае активно осваиваются микрорайоны Кунай, Юбилейный, Береке. На завершающей стадии находится микрорайон Аэропорт.

    «В настоящее время ведется строительство 45 домов с вводом в эксплуатацию в 2022 году. В текущем году были введены 3 дома. В микрорайоне Аэропорт дом №45 и арендный дом №48 в мкр. Юбилейный. Буквально на днях планируется сдача дома №24 также в мкр. Юбилейный», - подытожил аким города.

    Ранее сообщалась о том, что в Костанае за годы независимости введено более шести миллионов квадратов жилья.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    5 Заморозки прогнозируют в СКО