45 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сначала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 40 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 5 млрд тенге.

По состоянию на 1 февраля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 531,3 тысяч человек, по случаю потери кормильца – порядка 190,8 тысяч человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

К примеру, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, в январе т.г. социальную выплату по утрате трудоспособности получили 83,3 тысяч человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 56 тысяч семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 146 тенге, по потере кормильца – 34 349 тенге.