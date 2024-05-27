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    18:00, 26 Май 2024 | GMT +6

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков

    В узбекском городе Наманган в 63-й раз стартовал традиционный международный фестиваль цветов Namangan Flowers-2024, передает корреспондент Kazinform.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    Не зря узбекистанцы называют Наманган городом цветов. Ежегодно в конце мая Наманган собирает известных флористов, ландшафтных дизайнеров и просто любителей цветов со всего мира на яркое цветочное шоу.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    Мероприятие открыл автокараван из более чем 200 машин, украшенных разными цветами. Кортеж состоял из ретро и современных автомобилей. Каждый из них, принадлежащий разным государственным организациям, хокимиятам и высшим учебным заведениям области, был оформлен по-своему.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    По словам хокима Наманганской области Шавкатжона Абдуразакова, основная цель мероприятия - всемерно поддержать цветоводов, развивать цветоводство на основе новых инновационных технологий и превратить его в прибыльную отрасль экономики.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    Он отметил, что в этом году к фестивалю по всему городу были высажены 45 млн цветов и кустарников 65 видов. В нынешнем фестивале принимают участие гости из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также из дальнего зарубежья - Южной Кореи, Турции, Нидерландов и другие.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    Композиция каждого государства в парке выполнена по-своему, с отражением национальных достопримечательностей. В казахстанской зоне издалека виден монумент «Байтерек», привлекая интерес гостей фестиваля.

    45 млн цветов высадили на международном фестивале в Узбекистане

    Традиционный фестиваль цветов в Намангане проходит с 1961 года и в последние годы приобрел статус международного уровня. Фестиваль продлится до 23 июня. Ожидается, что фестиваль посетят более 6 млн участников, в том числе более 200 тысяч иностранных гостей.

    Теги:
    Культура Узбекистан Выставка Цветы
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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