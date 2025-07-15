45 млн тенге получат лучшие производители кумыса в Астане

Масштабное культурно-аграрное мероприятие — гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz — Бапталган қымыз» — объединит под своей эгидой лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов со всех уголков Казахстана.

— Ожидается участие до 60 тысяч человек. Около 50 производителей кумыса прибудут из различных регионов страны. Фестиваль призван стать культурно-аграрным брендом международного уровня, аналогично Октоберфесту. В течение двух дней гости фестиваля получат уникальную возможность попробовать все виды кумыса, которые производят в Казахстане, посетить выставку пород лошадей, которые разводят в нашей стране, а также насладиться богатой этнокультурной праздничной программой. Особым событием фестиваля станет состязание за звание «Самый лучший кумыс».Победители конкурса получат специальные награды, призовой фонд — 45 миллионов тенге (I место — 20 млн тг, II место — 15 млн тг, III место — 10 млн тг), — сообщили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Цель фестиваля — возрождение и популяризация традиционной казахской культуры питания, в частности, производства қымыза, а также продвижение этих традиций на международном уровне. Основная задача — представить кумыс как символ здоровья и гостеприимства, а также придать импульс развитию агротуризма и коневодства в стране.

Кроме того, на выставке лошадей будут представлены древние казахские породы — Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай, а также породы спортивных лошадей. Ремесленники продемонстрируют изделия ручной работы, такие как седла, камчи, конская сбруя и др. Посетители смогут приобрести понравившиеся им предметы. Особенностью выставки станет аукцион редких изделий и породистых лошадей.

— На научной конференции, которая также пройдет в рамках фестиваля, будут обсуждены лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и традиционного животноводства. Свои доклады, помимо казахстанских исследователей, представят ученые, врачи, ветеринары и предприниматели из Германии, России и Кыргызстана. Среди участников -специалист по коневодству из Германии Ханс Цольман, доктор медицинских наук Бахытжан Бимбетов, этнограф Айгерим Мусагажинова и другие эксперты, — добавили в пресс-службе.

На мастер-классах участникам покажут современные методы приготовления, хранения, закваски и капсулирования кумыса. Также ремесленники поделятся навыками выделки кожи и изготовления конской упряжи и бытовых предметов.

В спортивной части программы запланированы соревнования по казахским национальным видам спорта: аударыспақ, асау үйрету, состязания борзых тазы, ловля арканом (шалма салу) и др. Также гости смогут стать свидетелями традиционных развлечений, таких как жілік сындыру (разлом костей) и т. д.

Фестиваль будет работать с 10:00 утра до 22:00 часов 19–20 июля.