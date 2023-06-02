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    09:16, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    45 мешков с человеческими останками обнаружили в Мексике

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    ГВАДАЛАХАРА. КАЗИНФОРМ - Мексиканские власти обнаружили 45 мешков с человеческими останками в овраге недалеко от западного города Гвадалахара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Местные власти искали семерых молодых сотрудников колл-центра, пропавших без вести на прошлой неделе, когда они обнаружили тела.

    Среди останков мужчины и женщины, количество тел пока неизвестно.

    Ожидается, что поиски продлятся несколько дней из-за сложного рельефа местности и плохого освещения.

    Государственная прокуратура западного штата Халиско сообщила в своем заявлении, что после получения сведений о поисках семи человек они начали обыск в ущелье Мирадор-дель-Боске, где были обнаружены сумки с частями тел.

    Местные пожарные и служба гражданской обороны вместе с полицией и экипажем вертолета работали над извлечением останков.

    Первый мешок был найден во вторник, но из-за сложного рельефа местности и отсутствия солнечного света поиски возобновились в среду и будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все останки, сообщили в прокуратуре.

    Работа по установлению количества трупов, их личностей и причин смерти будет продолжена.

    Также местные власти продолжат искать семерых человек, пропавших без вести.

    Хотя до сих пор не установлено, как тела оказались в овраге, преступления, связанные с исчезновением людей, достаточно распространены в Мексике.

    По официальным данным, в Мексике без вести пропавшими считаются более 100 000 человек, многие из которых стали жертвами организованной преступности. Виновные редко наказываются.

    Данные правительства показывают, что многие исчезновения произошли с 2007 года, когда тогдашний президент Фелипе Кальдерон начал свою «войну с наркотиками».

    Три четверти пропавших без вести были мужчинами, а одна пятая была моложе 18 лет на момент их исчезновения.

    Родственники пропавших говорят, что правительство не предпринимает никаких усилий, чтобы найти пропавших без вести людей, и что чиновники безразличны к их горю.

    Мексиканский штат Халиско является центром жестокой войны наркокартелей, и некоторые из самых влиятельных групп, действующих там, включают картель «Новое поколение Халиско» и их оппонентов из картеля Nueva Plaza.


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