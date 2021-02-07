45 любителей игр выявили в компьютерных клубах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Любителей компьютерных игр продолжают выявлять мобильные группы в ходе рейдов по нарушению карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Мониторинговые группы в составе управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению карантинного режима.

Астанчане, вопреки действующему постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, компьютерных клубов, проведения досуга в компании друзей. Беспечные граждане, игнорируя санитарные требования, не думают о последствиях, подвергая опасности жителей города.

Так, несмотря на действующий запрет, вчера в 23:20 мобильной группой выявлен факт нарушения режима карантина в компьютерном клубе «Соник», внутри которого находились 15 человек.

В 02:21 30 любителей виртуальных игр собрались в компьютерном клубе «Маус». Посетители играли, позабыв о социальной дистанции и санитарных нормах.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления, в торговых домах, рынках стражи порядка напоминают о мерах предосторожности и призывают граждан к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.