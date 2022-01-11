45 костанайцев нарушили режим ЧП за сутки

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — За 10 декабря у Костанайской области режим ЧП нарушили 45 жителей региона, материалы в отношении которых направлены в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Костанайской области.

«За нарушение режима ЧП 10 января в органы внутренних дел доставлено 45 человек. В отношении всех собраны административные материалы и направлены в суд, - прокомментировали в комендатуре. —Для ограничения движения выставлено семь блокпостов на автодорогах республиканского и областного значения и семь блокпостов по периметру границ Костаная. На блокпостах проверено за весь период 12164 автомашины, за сутки - 2563».

Также с 5 января на базе департамента полиции в круглосуточном режиме работает «Ситуационный центр» с участием представителей государственных, специальных и правоохранительных органов.

«Комендатура Костанайской области сообщает, что на охрану общественного порядка в областном центре ежедневно заступает 26 патрулей, в состав которых входят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. Патрули осуществляют проверку документов, а также разъясняют требования соблюдения комендантского часа. Задача патрулей - охрана общественного порядка в режиме ЧП. Пешие патрули усилены, их маршруты включают улицы областного центра, в том числе дворы частных домов и многоквартирных жилых комплексов», - отметили в комендатуре.

Также полиция региона принимает меры против торговли алкогольной продукцией в магазинах. На охрану общественного порядка в Костанае совместно с полицейскими заступают 50 дружинников, проявивших активную гражданскую позицию.

«Волонтерами поисковых отрядов «Дос», «10 регион», владельцем караоке-бара «JQ» и отдельными физическими лицами организован подвоз горячего питания и напитков сотрудникам, находящимся в оцеплении. Поступило инициативное предложение от Костанайского филиала общества «Красного креста и полумесяца» по обеспечению сотрудников, несущих службу на блокпостах, санитайзерами, медицинскими масками и питанием», - добавили в комендатуре.

Всего за прошлые сутки на пульт «102» ЦОУ Управления полиции Костаная поступило 341 сообщений о преступлениях и правонарушениях, из них 189 - справочного характера. Тяжких преступлений не зарегистрировано.