ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 45 кг марихуаны изъяли полицейские у таразца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне Саргау в 4 км от автодороги Шу-Мерке задержан 41-летний житель города Тараз в момент заготовки наркотических средств.

При осмотре близлежащей территории изъято четыре мешка с наркотическим средством «высушенная марихуана» общим весом 44 кг 320 грамм. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – рассказал начальник УПН ДП области Аскар Джумабеков.



