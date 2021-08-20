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45 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
20 Августа 2021 08:28
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 18.08.2021 г. зафиксировано 339 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 45 летальных исходов и 131 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67141, летальных случаев - 4174, выздоровевших - 57455.
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