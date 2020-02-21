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45 единиц оружия добровольно сдали костанайцы

21 Февраля 2020 16:45
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45 единиц оружия добровольно сдали костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жителями области во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қару» было добровольно сдано 45 единиц оружия, из них 42 единицы гладкоствольного оружия и три единицы газового оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Операция «Қару» проходила на территории области с 17 по 20 февраля 2020 года с целью предупреждения преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия на территории области.

За три дня полицейскими проверено 3 192 владельца гражданского оружия, у которых выявлено 116 нарушений правил лицензионно-разрешительной системы. К административной ответственности привлечено 106 человек.

В суд направлено 10 материалов за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Аннулировано 12 разрешений на право хранения и ношения оружия.

Полицией из незаконного оборота изъято девять единиц оружия, из них шесть гладкоствольное оружие, одно электрическое, одно газовое и одно кустарное.

К примеру, 17 февраля 2020 года на одном из пограничных постов полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы у 36-летнего мужчины при досмотре в салоне автомобиля «KIA» в бардачке автомашины обнаружили фонарик со встроенным электрошокером неустановленной марки. Мужчина привлечен к административной ответственности.

В поселке Сарыколь женщина хранила огнестрельное оружие кустарного производства, похожее на пистолет.


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Ключевые слова: Костанайская область, Безопасность, МВД РК, Общество,
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