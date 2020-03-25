45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 25 марта 1945 года, шел 1373-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-й и 31-й армий 3-го Белорусского фронта овладели городом Хейлигенбейлем. Остатки немецких войск скопились на небольшом прибрежном плацдарме шириной в 13 километров и глубиной от 2 до 5 километров. Немецкое командование спешило вывезти морем часть сил из небольшого приморского городка Розенберга, но к нему уже прорвались войска 28-й армии генерала А.А. Лучинского.
Восточно-Померанская операция. В ночь на 25 марта войска 70-й армии совместно с 3-м гвардейским танковым корпусом и частью сил 49-й армии 2-го Белорусского фронта ночным штурмом прорвали последнюю линию укреплений противника в стыке между Данцигом и Гдыней, и в 6 часов утра ворвались в Цоппот, очистили от врага город и завязали бои за предместье Данцига — Олива.
Братиславско-Брновская наступательная операция. Началась Братиславско-Брновская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся до 5 мая.
С 20 по 25 марта 40-я советская и 4-я румынская армии ликвидировали плацдарм противника на левом берегу реки Грон и освободили город Банска-Бистрица.
25 марта после мощной артиллерийской подготовки 53-я и 7-я гвардейская, 1-я румынская армии, а также 1-я гвардейская конно-механизированная группа форсировали реку Грон, захватили плацдарм на ее правом берегу и начали развивать наступление вдоль левого берега Дуная в общем направлении на Братиславу
С 21 по 25 марта на рубеже Комаром — Кишбер противник предпринимал непрерывные контратаки, пытаясь не допустить продвижения войск 2-го Украинского фронта в направлении на Дьер.
Венская операция. К 25 марта войска 3-го Украинского фронта продвинулись вперед на 40 - 80 километров, овладели городами Мор, Варпалота, Веспрем и вышли на рубеж Папа — Девечер — Печель.
Кроме того, войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 25 марта овладели городом Хайлигенбайль.
На Гданьском (Данцигском) направлении советские войска, преодолевая сопротивление противника, овладели пригородом Гданьска (Данцига) — Олива…
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев в горах Вэртэшхедьшэг западнее Будапешта, разгромили группу немецких войск в районе Естергома и продвинулись вперед на 45 километров.
Севернее озера Балатон советские войска, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Варошлед.
25 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 45 дней…
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань