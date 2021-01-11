Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

45 детей появились на свет в день парламентских выборов в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Января 2021, 16:13
45 детей появились на свет в день парламентских выборов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередные парламентские выборы – важный этап в развитии независимого Казахстана. 10 января навсегда войдёт в историю страны как день консолидации, единения и согласия казахстанцев. Для 45 восточноказахстанских семей день выборов ознаменовался еще одним событием - рождением малыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО .

Семья Айгуль Мейрамбаевой теперь ежегодно будет праздновать 10 января. Ведь в этот день у нее на свет появился сын. Возможность проголосовать Айгуль была предоставлена в родильном блоке.

«Это важное политическое мероприятие для всей страны, мы избираем депутатов местных маслихатов и Мажилиса. В этом году своим избирательным правом я воспользовалась в Центре матери и ребенка, это очень удобно, для меня впервые голосование проходит в стенах роддома. Мы с малышом чувствуем себя хорошо, в этот знаменательный день на свет появился наш сын весом 3420 гр. Благодарим за возможность сделать свой выбор, ведь мы голосуем за наше будущее», - делится впечатлениями женщина.

Всего в этот день в стенах ЦМиРа проголосовало 210 женщин, это не только родильницы и беременные, но и мамы находящиеся по уходу за детьми, получающими стационарное лечение.

Как отметил директор областного ЦМиР Ермек Омарбеков, избирательное право всем было предоставлено в полном объеме.

«Я думаю, что это даже несколько символично, – отметил Ермек Сембаевич. – Они отдали голоса за будущее своих детей. День восьмых очередных парламентских выборов, когда мы выбираем тех, кто будет представлять интересы народа в Парламенте РК».

Добавим, 10 января в ВКО родились 24 девочки и 21 мальчик.


Восточно-Казахстанская область   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области