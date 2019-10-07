45 дачных участков сгорели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 50 сотрудников пожарных служб тушили пожар в карагандинском дачном массиве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 октября в 12:18 на территории дачных обществ «Мир» и «Луч» Караганды произошло загорание хозяйственного мусора, деревянных заборов, сухой травы и 45-ти дачных участков. Общая площадь пожара составила 20 га.

Пожар был локализован в 16:29 сотрудниками ДЧС. Спустя час стихию удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным пресс-службы ДЧС Карагандинской области, причиной пожара мог стать открытый источник огня.

В тушении пожара были задействованы 48 человек сотрудников ДЧС и 9 единиц техники.



















