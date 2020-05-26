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45 человек выздоровели от КВИ

26 Мая 2020 16:05
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45 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 15,

город Алматы - 10,

город Шымкент - 6,

Западно-Казахстанская область - 1,

Кызылординская область - 3,

Атырауская область - 3,

Туркестанская область - 5,

Мангистауская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4560:

г. Нур-Султан – 929

г. Алматы – 1286

г. Шымкент – 228

Акмолинская область – 104

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 178

Атырауская область – 236

Восточно-Казахстанская область – 47

Жамбылская область – 173

Западно-Казахстанская область – 252

Карагандинская область – 191

Костанайская область – 60

Кызылординская область – 231

Мангистауская область – 105

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 187


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