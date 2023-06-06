45 человек утонули в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Такие цифры озвучил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 3 года утонули более тысячи человек, из них свыше 300 – дети. С начала года на водоемах страны спасены 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона – 11 человек, из них 2 ребенка. При этом, уже утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних», - сообщил Юрий Ильин, выступая на заседании Правительства РК.

По его данным, наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинскую, Абайскую, Костанайскую области.

Основными причинами гибели людей на водоемах страны, как подчеркнул министр, являются: купание на необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценка собственных сил.

Юрий Ильин добавил, что на сегодняшний день по стране определены 487 разрешенных мест для купания, из них 149 коммунальных, 338 частных пляжей. При этом, в Абайской, Жетысуской и Улытауской областях до сих пор не утверждены перечни разрешенных мест, а постановления акиматов Алматинской и Карагандинской областей требуют переработки. Для обеспечения безопасности граждан 307 из 487 пляжей обеспечены спасательными постами с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением. Остальные 180 разрешенных мест не обеспечены медицинскими пунктами и участками для купания детей.

«Например, в Карагандинской области 63 места из имеющихся 75, в Мангистауской – 34 из 38, в Павлодарской – 25 из 42-х и в Костанайской – 12 из 25. Создание и оборудование мест для купания – это одно из основных требований безопасности. В этой связи, для безопасного прохождения купального периода, местным исполнительным органам необходимо увеличить количество официальных и оборудованных мест для купания как минимум на 15-20%, это около 100 пляжей», - пояснил министр.